Minister-president Rutte, minister Kaag en minister Bijleveld naar NAVO-top in Brussel

Minister-president Rutte neemt samen met minister Kaag van Buitenlandse Zaken en minister Bijleveld van Defensie deel aan de NAVO-top in Brussel op 14 juni 2021.

De top staat in het teken van NAVO2030, een proces dat in gang is gezet door Secretaris-Generaal Stoltenberg van de NAVO om het bondgenootschap toekomstbestendig te maken en nieuwe dreigingen het hoofd te bieden. Om dat doel te bereiken wil de Secretaris-Generaal de NAVO politiek sterker maken, militair sterk houden en een meer mondiale benadering hanteren.

Tijdens de top zullen ook het klimaat-actieplan en NATO’s Comprehensive en Cyber Defence Policy worden bekrachtigd. Na afloop van de top brengen de NAVO-bondgenoten een gezamenlijk communiqué uit.