Eind juni keuzemogelijkheid voor Janssen-vaccin van start

In de week van 21 juni kunnen alle 18-plussers zich bij de GGD melden voor een afspraak met het Janssen-vaccin. Het Janssen-vaccin is een veilig en effectief vaccin, met als praktisch voordeel dat één prik voldoende is om volledig gevaccineerd te zijn. Daarom wil minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het vaccin aanbieden aan elke volwassene die dat wil. Mensen die al een afspraak hebben staan voor vaccinatie met een ander vaccin maar toch Janssen willen kunnen ook bellen en hun afspraak omzetten naar één prik met het Janssen-vaccin.

In de week van 21 juni gaat de keuzemogelijkheid met Janssen van start omdat er vanaf dan circa 75 duizend Janssen-vaccins beschikbaar zijn, in de week van 28 juni 125 duizend, afhankelijk van leveringen.

Zodra de keuzemogelijkheid open gaat, kunnen geïnteresseerden bellen met een speciaal telefoonnummer van de GGD-GHOR Nederland om een afspraak te maken voor vaccinatie met het Janssen-vaccin. Zij kunnen dan ofwel direct een afspraak maken, ofwel in een wachtrij worden geplaatst zodat zij op een later moment na een sms-alert alsnog een afspraak kunnen maken. De GGD zal binnen elke GGD-regio in elk geval één locatie mensen vaccineren met het Janssen-vaccin. Nadere praktische details worden later bekend gemaakt.

Minister De Jonge: “We bieden het Janssen-vaccin nu niet meer standaard aan in de vaccinatiecampagne, maar ik wil mensen wel de vrijheid bieden om te kiezen voor het Janssen-vaccin. Want het is veilig en effectief, en je bent in één keer klaar.”

Zodra de keuzemogelijkheid van start gaat, zal ook het telefoonnummer bekend worden gemaakt, in de week van 21 juni dus. Minister De Jonge raadt mensen wel aan om gewoon een afspraak te maken voor vaccinatie zodra zij daarvoor worden uitgenodigd: “Hoe eerder je gevaccineerd bent, hoe eerder je beschermd bent tegen het virus. En wij als land. Dus als je aan de beurt bent voor BioNTech/Pfizer of Moderna: wacht niet op Janssen, maar neem die prik! Mocht de keuzemogelijkheid voor Janssen opengaan terwijl je al een afspraak hebt staan voor het Pfizer- of Moderna-vaccin, en je wilt toch graag een Janssen-vaccinatie, dan kun je je afspraak voor Janssen telefonisch naar een ander moment laten omzetten bij de GGD.”

Inzet Janssen-vaccin in Nederland

Begin juni adviseerde de Gezondheidsraad dat leeftijdsgroepen die nog aan de beurt moesten komen, alleen nog worden uitgenodigd met het Pfizer- of Moderna-vaccin. Daarbij speelt het dilemma tussen een iets betere bescherming bij Pfizer en Moderna tegenover sneller volledig gevaccineerd zijn tegen COVID-19 bij Janssen. Ook omdat Janssen een heel zeldzame maar ernstige bijwerking kent, ernstige trombose in combinatie met lage bloedplaatjes. Zowel het Europees Medicijnagentschap (het EMA) als de Gezondheidsraad beoordelen het Janssen-vaccin als veilig en effectief. De Gezondheidsraad stelde wel dat het net iets gunstiger is om voor mensen die vanaf nu worden opgeroepen voor vaccinatie Pfizer en Moderna in te zetten. Maar in bepaalde gevallen kunnen mensen volgens de Gezondheidsraad toch baat hebben bij het Janssen-vaccin omdat het een effectief vaccin is wat na één prik volledige bescherming biedt.

Het coronavaccin van Janssen wordt daarom op dit moment alleen aangeboden aan specifieke groepen mensen die baat hebben bij een vaccin waarmee je in één prik volledig gevaccineerd bent. Onder andere zeevarenden, dak- en thuislozen, militairen op missie en mensen die in de gevangenis verblijven, kunnen nu gevaccineerd worden met Janssen. Ook mensen die zijn geboren in 1967, 1968 en 1976 zijn uitgenodigd voor vaccinatie met het Janssen-vaccin. Zij kunnen hun afspraak laten doorgaan of ervoor kiezen om een afspraak te maken voor vaccinatie met een ander vaccin.

Informed consent

De GGD wijst voorafgaand aan de vaccinatie met het Janssen-vaccin op de iets betere bescherming met de vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna en de zeer zeldzame kans op een ernstige bijwerking bij het Janssen-vaccin op jongere leeftijd. De burger dient toestemming te geven ('informed consent'). Voor de GGD betekent dit dat in het vaccinatieproces extra tijd ingeruimd moet worden voor deze toestemming.

Hoeveel mensen gebruik zullen kunnen maken van de keuzemogelijkheid voor het Janssen-vaccin is nog niet bekend. Dat hangt af van het aantal beschikbare vaccins.