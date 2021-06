Marine doet 2 grote drugsvangsten in 1 nacht in Caribisch gebied

Marineschip Zr.Ms. Holland heeft in 1 nacht 2 grote drugstransporten onderschept in het Caribisch gebied. Op de Caribische Zee wist het patrouilleschip in beide gevallen een snelle motorboot, zogenoemde go-fast, tot stoppen te dwingen. Dat gebeurde afgelopen vrijdag en werd vandaag bekend gemaakt.

Bij de 1e achtervolging kwamen de 2 FRISC’s van de Holland, eveneens snelle motorboten, in actie. Nadat waarschuwingsschoten niet het gewenste resultaat hadden, werd de boot met gerichte schoten op de buitenboordmotoren gestopt.



Bij de 3 opvarenden werd een semiautomatisch vuurwapen gevonden. Ook hadden ze meer dan 700 kilo cocaïne bij zich. Een groot deel hiervan was vlak voor de onderschepping al overboord gegooid, maar kon nog worden opgepikt. Van de opvarenden hebben er 2 de Dominicaanse en 1 de Colombiaanse nationaliteit.



Kort na de eerste vangst was het weer raak. In de vroege ochtend werd een tweede go-fast ontdekt. Ook deze negeerde meerdere verzoeken tot stoppen en opnieuw werden waarschuwingsschoten gelost. Uiteindelijk zijn de buitenboordmotoren kapotgeschoten vanuit de NH90-maritieme gevechtshelikopter.

Hierna kon een gecombineerd team van de US Coast Guard en het Korps Mariniers de 3 Venezolaanse opvarenden aanhouden en drugs uit het water halen. Met de 2e vangst ging het om zo’n 585 kilo cocaïne.

De verdachten zijn uit veiligheidsoverwegingen aan boord genomen. Op een later moment zijn ze samen met de drugs overgedragen aan de US Coast Guard.



Zr.Ms. Holland is vanaf mei 2021 als stationsschip Caribisch gebied actief in de regio. Het marineschip is uitgerust voor drugsbestrijdingsoperaties. Het handhaven van de internationale rechtsorde is 1 van de grondwettelijke taken van Defensie.