Ministerie van VWS wil met Taboeiend meer aandacht voor psychische klachten van jongeren in de klas

Bijna één op de twee Nederlanders krijgt in zijn of haar leven te maken met psychische problemen. Bijvoorbeeld een depressie, een fobie, een trauma, een eetprobleem. In het voortgezet onderwijs heeft zelfs 1 op de 5 jongeren angst- en stemmingsproblemen. Toch praten veel mensen niet over deze psychische problemen. Mensen schamen zich ervoor of zijn bang dat ze niet begrepen worden. Om het bespreekbaar te maken heeft staatssecretaris Paul Blokhuis namens het ministerie van VWS het project Taboeiend van stichting Durf Te Vragen mede mogelijk gemaakt.

Praten is het begin van de oplossing

Paul Blokhuis: “Praten is het begin van de oplossing. Want als je met anderen praat ontdek je dat je niet de enige bent met problemen en is het makkelijker professionele hulp te zoeken, als dat nodig is. ”

Taboeiend

De interactieve experience is voor eerste en tweede klassen van het Voortgezet Onderwijs. Door middel van diverse games en video’s leren ze meer over psychische problemen waardoor zij eerder klachten herkennen en hulp kunnen zoeken bij psychische problemen. De experience is ontwikkeld in samenwerking met de instelling Vincent van Gogh voor Geestelijke Gezondheid en met vele experts en jongeren zelf.

Ambassadeurs

YouTubers Dylan Haegens en Marit Brugman zijn oprichter en ambassadeur van de Stichting Durf Te Vragen en weten zelf hoe belangrijk het is om over hun psychische klachten te praten. Dylan heeft een angststoornis gehad en Marit een eetstoornis. Zij maken zich zorgen over de mentale gezondheid van de jeugd. “Wij hopen dat Taboeiend een zaadje kan planten zodat jongeren gaan praten over hun mentale gezondheid. En dat het net zo normaal wordt om naar de huisarts te gaan met een psychische klacht als met een gebroken been”.

De experience maakt onderdeel uit van de ‘Hey het is oké’ van het ministerie van VWS dat het taboe rondom psychische klachten wil doorbreken.

Ga voor meer informatie over Taboeiend naar de website van Stichting Durf Te Vragen. Ga voor meer tips om psyshische klachten zelf bespreekbaar te maken naar de website van Hey, het is oké.