Benoeming regeringscommissaris en plaatsvervanger Sint Eustatius

De ministerraad heeft op voordracht van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ingestemd met de benoeming van de nieuwe regeringscommissaris en plaatsvervangend regeringscommissaris van Sint Eustatius: mevrouw M.A.U. (Alida) Francis en haar plaatsvervanger mevrouw C. (Claudia) Toet.

De nieuwe regeringscommissaris en haar plaatsvervanger starten per 22 juni met hun taken, na het vertrek van de heer Marnix van Rij. Staatssecretaris Knops dankt de heer Van Rij hartelijk voor zijn inzet op Sint Eustatius.

De nieuwe regeringscommissaris mevrouw Alida Francis is geboren en getogen op Sint Eustatius en al ruim dertig jaar werkzaam in het Caribisch gebied. Op Sint Eustatius was ze al sinds 15 februari 2020 plaatsvervangend regeringscommissaris.

De nieuwe plaatsvervangend regeringscommissaris mevrouw Claudia Toet is geboren en getogen in Den Haag. De laatste 1,5 jaar heeft zij als adviseur en verandermanager voor de regeringscommissarissen van Sint Eustatius gewerkt en als projectleider Sint Eustatius voor het ministerie van BZK. Daarvoor werkte zij 10 jaar voor de gemeente Rotterdam als afdelingshoofd op onderwerpen als kwetsbare (risico) jongeren, gemeentelijke belastingen en toezicht en handhaving.