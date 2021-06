Nieuwe burgemeester in Opmeer

Ing. G.J. (Gerard) van den Hengel is benoemd tot burgemeester van de gemeente Opmeer. De benoeming gaat in op 1 juli 2021.



De heer Van den Hengel (57 jaar) is lid van de VVD. Hij was voorheen waarnemend burgemeester in de gemeente Borne (te Overijssel).

Op dit moment is Wim Groeneweg (CDA) waarnemend burgemeester van Opmeer.