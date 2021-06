Zes aanbieders verwerven extra landelijke vergunningen voor digitale radio (DAB+)

Het gaat om extra vergunningen, de zogenoemde DAB-laag 7, om de komende twaalf jaar in heel Nederland commerciële digitale radio te kunnen uitzenden via de ether. Digitale radio is te ontvangen met een DAB+ radio: de meeste nieuwe auto’s zijn daar inmiddels al mee uitgerust.

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat): “Digitale radio zorgt voor beter geluid en een uitgebreider aanbod. Dus het resultaat van vandaag is goed nieuws voor de grote hoeveelheid Nederlanders die op deze manier naar muziek of informatie luisteren. De veiling markeert tegelijkertijd een belangrijke stap van het ministerie van EZK om toekomstbestendige commerciële radio in Nederland mogelijk te maken. Een efficiënte verdeling van (digitale) frequenties zorgt waar nodig voor concurrentie en bevordert innovatie in de omroepsector. Ook dat is goed voor de luisteraar.”