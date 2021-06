Miljoenste vaccinatiebewijs uitgegeven

Een dag na de lancering van de nieuwe versie van de CoronaCheck-app zijn er een miljoen vaccinatiebewijzen uitgegeven. Daarmee kunnen mensen na volledige vaccinatie, net na als een negatieve test, toegang krijgen tot evenementen en andere plekken waar coronatoegangsbewijzen worden gevraagd. Vanaf 1 juli kan het vaccinatiebewijs in de CoronaCheck-app bovendien fungeren als Digitaal Corona Certificaat (DCC) om mee te reizen binnen de EU.

Direct nadat het mogelijk werd om vaccinatiebewijzen te downloaden probeerden ruim 500.000 mensen per minuut hun gegevens op te halen. In de loop van de avond liep dat op piekmomenten zelfs op tot meer dan een miljoen. Vandaag is de toestroom rustiger en kunnen veel mensen al bij de eerste keer inloggen hun gegevens ophalen.

Minister De Jonge: “Met de mogelijkheid om vaccinatiebewijzen te genereren is de zomer nu echt uit de startblokken. Want daarmee kun je weer naar evenementen, culturele instellingen en horeca zonder dat je je hoeft te laten testen. En zonder dat je de anderhalve meter hoeft aan te houden. We zien dat heel veel mensen daar zin in hebben. Met de CoronaCheck-app wordt dat mogelijk gemaakt, een prachtig staaltje werk waar heel veel mensen aan hebben bijgedragen.”

Drukte

Vanwege de drukte krijgt niet iedereen die probeert zijn vaccinatiebewijs op te halen direct de mogelijkheid om in te loggen. Een deel van de mensen krijgt een scherm waarop staat: ‘Sorry, het is erg druk op dit moment’. Dat komt doordat het aantal mensen dat kan inloggen per minuut is beperkt, om de keten van achterliggende systemen van o.a. RIVM, GGD en DigiD te beschermen. Dankzij deze voorzorgsmaatregel zijn de servers gedurende de lancering van de nieuwe versie van de CoronaCheck-app goed blijven functioneren.

Inmiddels hebben ruim 1,4 miljoen mensen succesvol kunnen inloggen. Een deel hiervan heeft geen vaccinatiebewijs toegekend gekregen. Dat kan komen doordat iemand nog niet gevaccineerd is, of doordat iemand wel gevaccineerd is maar doordat de prik nog niet is geregistreerd in het informatiesysteem van het RIVM (CIMS) of de GGD. Huisartsen, ziekenhuizen en instellingen zetten alles op alles om de laatste nog niet geregistreerde prikken ook in te voeren in CIMS. Ruim 90% van de gezette prikken zijn al beschikbaar in de CoronaCheck-app.

Problemen verholpen

Op de eerste dag van de lancering van de vernieuwde CoronaCheck-app bleek dat zo’n 300.000 mensen die met Janssen waren gevaccineerd geen vaccinatiebewijs konden genereren. Dat probleem is inmiddels opgelost. Ook kunnen sommige mensen die een corona-infectie hebben doorgemaakt en één vaccinatie hebben gekregen bij de GGD ten onrechte geen vaccinatiebewijs genereren. Aan dat probleem wordt hard gewerkt. De verwachting is dat dat probleem de komende dagen wordt opgelost. Mensen die zijn gevaccineerd bij de huisarts, instelling of ziekenhuis en corona hebben gehad kunnen naar verwachting vanaf 1 juli hun vaccinatiebewijs genereren.

Het aantal mensen dat kan inloggen is inmiddels opgehoogd naar ruim 100.000 mensen per uur. De komende dagen blijft de oproep om dat alleen te proberen als je al volledig bent gevaccineerd. Nu kunnen immers alleen mensen die volledig zijn gevaccineerd een QR-code genereren waarmee zij in Nederland naar evenementen kunnen gaan. Dat gaat op dit moment om ongeveer 5 miljoen Nederlanders. Vanaf 1 juli kunnen zowel volledig als gedeeltelijk gevaccineerden een Europese QR-code genereren om te gebruiken als DCC. Vanaf die datum kunnen mensen ook een herstelbewijs aanmaken op basis van een positieve PCR-test bij de GGD die maximaal 180 dagen geleden afgenomen is.