Vijf Europese landen en gebieden krijgen geel reisadvies

Op donderdag 1 juli wordt het reisadvies geel voor Denemarken, Letland, Zweden, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in België en de Griekse hoofdstad Athene. Vakantiereizen naar deze bestemmingen worden niet langer ontraden. Maar let op: er kunnen nog wel reisbeperkingen of andere maatregelen gelden. Lees daarom het hele reisadvies en ga niet af op alleen de kleurcode.

Oranje

Het oranje reisadvies voor het vasteland van Spanje verandert niet: alleen noodzakelijke reizen. De coronacijfers zijn daar nog niet goed genoeg. Daarbij is niet alleen het aantal besmettingen van belang, maar ook het percentage van de tests dat positief is en het aantal reizigers dat corona uit Spanje meeneemt naar Nederland. Ook de regio Groot-Lissabon in Portugal heeft een oranje reisadvies. Voor de rest van Portugal geldt kleurcode geel; deze situatie wordt nauwlettend gemonitord door het RIVM.

Digital Corona Certificaat

Vanaf 1 juli wordt binnen Europa het Digitaal Corona Certificaat ingevoerd. Het certificaat bewijst of u gevaccineerd bent, een negatief testresultaat heeft of hersteld bent van corona. Maar let op, landen kunnen ook nog steeds andere inreisregels instellen, bijvoorbeeld omdat de coronasituatie in uw land van vertrek nog niet genoeg onder controle is. Lees daarom wat u moet regelen in deze checklist op Wijsopreis.nl en in het reisadvies.



Voor elke reis blijft gelden: bereid u goed voor en blijf op de hoogte van ontwikkelingen door de actuele reisadviezen in de gaten te houden. Het virus blijft onvoorspelbaar: de coronasituatie in een land kan snel veranderen.

Aanpassing drempelwaarden

De Ministeries van Buitenlandse Zaken en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stellen de reisadviezen voor EU-landen vast op basis van het wekelijkse RIVM-advies. De incidentie is een van de factoren die het RIVM meeweegt: het aantal besmettingen per 100.000 inwoners over de afgelopen 14 dagen.

Het kabinet laat per 1 juli de drempelwaarden voor de incidentie aansluiten op de waarden die zijn overeengekomen binnen de EU. Op dit moment is een gebied oranje als de incidentie boven de 150 per 100.000 inwoners per 14 dagen ligt. Vanaf 1 juli wordt deze drempelwaarde verhoogd naar 200. De nieuwe drempelwaarde is meegewogen in het RIVM-advies van deze week. Het RIVM kijkt naast de incidentie ook naar andere factoren.

Kijk op de website van het RIVM voor meer informatie over hoe het RIVM-advies tot stand komt.

Reisadviezen buiten EU

De reisadviezen buiten de EU baseert Nederland op de lijst met covid-veilige landen en gebieden van de Europese Unie. Alleen landen of gebieden die op deze lijst staan en die geen inreisverbod voor reizigers uit Nederland hebben kunnen een groen of geel reisadvies krijgen. Maar ga niet af op alleen de kleurcode en lees het reisadvies. Er kunnen reisbeperkingen en andere maatregelen gelden.