Benoeming lid Kiesraad

Mevrouw J.M.A. (Hanny) Kemna wordt lid van de Kiesraad. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om haar voor benoeming voor te dragen. De benoeming gaat in per medio juli 2021. Kemna volgt dhr. P. (Peter) Castenmiller op. Hij was sinds 2013 lid van de Kiesraad.

Kemna (1960) is werkzaam als toezichthouder en bestuursadviseur. Zij is onder meer voorzitter van de Raad van Commissarissen van pensioenuitvoerder en vermogensbeheerder MN, lid in buitengewone dienst van het College van de Algemene Rekenkamer en lid van de Raad van Toezicht van Nictiz, het Nederlands instituut voor ict in de zorg. Van 1999 tot 2014 was zij internationaal partner IT Advisory en Assurance bij Ernst & Young.

De Kiesraad adviseert de regering en de Eerste en Tweede Kamer over uitvoeringstechnische aangelegenheden die het kiesrecht betreffen. Verder is de Kiesraad centraal stembureau voor Eerste en Tweede Kamerverkiezingen en Europees Parlementsverkiezingen.