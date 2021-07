Minister-president Rutte spreekt met president Moon van Zuid-Korea

Minister-president Rutte heeft woensdag 7 juli 2021 een virtuele ontmoeting met president Moon van Zuid-Korea. Het gesprek staat in het teken van 60 jaar diplomatieke relaties tussen Nederland en Zuid-Korea.

Minister-president Rutte en president Moon spreken woensdag onder meer over versterking van de economische samenwerking, verdere samenwerking rond de aanpak van klimaatverandering en over vrede en welvaart in de regio.