Piet Mondriaan thema verzamelaarsmunt 2022

In 2022 is het 150 jaar geleden dat kunstenaar Piet Mondriaan werd geboren. Dit jubileum wordt het volgende thema van een bijzondere verzamelaarsmunt. Dat heeft staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën besloten. 30 jaar Verdrag van Maastricht was al eerder bekendgemaakt als het andere muntthema voor 2022.

Elk jaar brengt het ministerie van Financiën twee bijzondere munten uit voor verzamelaars. Hiermee worden speciale feiten, gebeurtenissen of personen geëerd die veel betekenis hebben voor Nederland. Recente voorbeelden zijn de thema’s 75 jaar bevrijding en (dit jaar) sporticoon Anton Geesink en 40 jaar NOS Jeugdjournaal.

Dit voorjaar nodigde het ministerie van Financiën alle Nederlanders uit om een geschikt muntthema voor het jaar 2022 aan te dragen, naast de reeds bekendgemaakte munt over 30 jaar Verdrag van Maastricht.

Uit alle reacties heeft staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën, verantwoordelijk voor het muntwezen, gekozen voor het feit dat het in 2022 150 jaar geleden is dat kunstschilder Piet Mondriaan (1872-1944) werd geboren in Amersfoort.

Staatssecretaris Vijlbrief: “Met deze munt eren we één van grootste Nederlandse schilders ooit, een pionier van de abstracte kunst.”

Ontwerp

Er zullen nu kunstenaars worden uitgenodigd om een ontwerp te maken voor de munt over Piet Mondriaan. Dit ontwerp wordt vervolgens vastgesteld door de staatssecretaris, op advies van de Muntadviescommissie. De munt, uitgegeven door de Koninklijke Nederlandse Munt (KNM), heeft een nominale waarde van 5 euro.

Ook dit jaar worden twee verzamelaarsmunten uitgegeven. Op 23 juni vond op sportcentrum Papendal de ceremoniële eerste muntslag plaats van de Anton Geesink-munt, in opmaat naar de Olympische zomerspelen in Tokyo. De muntslag van de munt van het NOS Jeugdjournaal volgt later in het jaar.