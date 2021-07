Vaccinatiebewijs wordt twee weken na volledige vaccinatie verstrekt

Wie twee vaccinaties met AstraZeneca, Pfizer of Moderna heeft gehad, of één Janssen-vaccinatie, moet vanaf zaterdag 10 juli twee weken wachten voordat hij of zij een vaccinatiebewijs krijgt waarmee toegang tot een evenement of horecagelegenheid wordt verschaft. Ook mensen die naar Nederland reizen vanuit een land waar een Digitaal Corona Certificaat (DCC) nodig is, zullen vanaf dan minstens 14 dagen volledig gevaccineerd moeten zijn. Dat heeft minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vandaag besloten.



Eerder was besloten om mensen meteen na volledige vaccinatie een vaccinatiebewijs aan te bieden. Gezien het lage besmettingsniveau van toen werd dat verantwoord geacht. De snelle uitgifte van het vaccinatiebewijs maakte het bovendien aantrekkelijker voor mensen om zich snel te laten vaccineren.

Nu de besmettingen stijgen, neemt het kabinet het zekere voor het onzekere. Daarom moet iedereen die volledig is gevaccineerd eerst een wachttijd van 14 dagen in acht nemen voordat hij of zij een vaccinatiebewijs krijgt. Volgens onderzoek zijn mensen immers 14 dagen na de laatste prik voldoende beschermd.

Dit betekent dat mensen 14 dagen moeten wachten na hun laatste prik voordat zij met een vaccinatiebewijs naar een evenement of horecagelegenheid kunnen gaan. Ook mensen die Nederland willen inreizen vanuit een land waarbij Nederland vraagt om een DCC zullen straks minstens twee weken volledig gevaccineerd moeten zijn om op basis van een vaccinatiebewijs het land binnen te reizen. Een negatief testbewijs of een herstelbewijs blijft gelden als alternatief voor een vaccinatiebewijs. Voor het reizen naar het buitenland gelden lokale regels wat wel en niet mag met vaccinatie. Check daarom altijd www.wijsopreis.nl.

Deze wijziging gaat op 10 juli in. Vaccinatiebewijzen die vóór 10 juli zijn uitgegeven, blijven geldig. Mensen die korter dan 14 dagen geleden volledig zijn gevaccineerd, worden opgeroepen om de komende dagen voorzichtig te zijn. Als zij naar een evenement willen gaan waar toegangstesten worden gehanteerd, worden zij aangeraden om zich te laten testen zodat zij op een negatief testbewijs toegang kunnen krijgen.