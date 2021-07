Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius gaat toekomstige rol kernenergie onderzoeken

Staatssecretaris Dilan Yesilgoz van Economische Zaken en Klimaat gaat bekijken op welke wijze kernenergie een rol kan spelen naast andere duurzame energiesoorten zoals zon- en windenergie. Hiervoor laat ze een scenariostudie opstellen voor de periode 2030 tot 2050 en daarna.

De staatssecretaris schrijft dit aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een rapport dat is opgesteld door KPMG. Hieruit blijkt dat marktpartijen zoals aannemers, leveranciers van kerntechnologie, exploitanten en ontmantelingsspecialisten bereid zijn om te investeren in kernenergie in Nederland als de overheid een stabiel beleid voert en garanties biedt, zodat de financieringsrisico’s voor hen acceptabel zijn. Voldoende maatschappelijk draagvlak vinden zij ook belangrijk.

Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius: "We hebben niet de luxe om een duurzame energiebron uit te sluiten. Nederland wil minder CO2 uitstoten en meer duurzame energie opwekken. Om onze klimaatdoelen te halen zullen we alle zeilen moeten bijzetten, dus ook kernenergie als dat rendabel is en veilig. Daarom wil ik ook kijken hoe we de nucleaire kennis die we in Nederland hebben kunnen behouden en versterken. We moeten alle opties open houden."

Motie Dijkhoff

Het KPMG-rapport is opgesteld op verzoek van de Tweede Kamer naar aanleiding van een motie van Klaas Dijkhoff, die het kabinet vroeg te onderzoeken onder welke voorwaarden marktpartijen beleid zijn te investeren in kernenergie, welke voorwaarden daarvoor nodig zijn, en welke regio’s een kerncentrale verwelkomen.

Generatie III+ reactor

Uit deze marktconsultatie blijkt dat het overgrote deel van de mogelijk betrokken bedrijven zouden kiezen voor bewezen technologie die voldoet aan de geldende veiligheidseisen. Daarbij is brede voorkeur voor een generatie III+ reactor. Deze kunnen gerealiseerd worden in 11 tot 15 jaar vanaf de start van het vergunningstraject. Ook Small Modular Reactors worden als een interessante optie gezien, alleen zijn die nog niet commercieel beschikbaar.

Zeeland

De provincie Zeeland staat positief tegenover de bouw van een nieuwe kerncentrale en voor de provincie Noord-Brabant is het onder voorwaarden bespreekbaar.

De bestaande kerncentrale in Borssele moet langer open blijven, vinden betrokken bedrijven, omdat de centrale economisch rendabel is en nucleaire kennis zo behouden blijft. Wel moet nog onderzocht worden welke investeringen ervoor nodig zijn. Staatssecretaris Yesilgoz verkent momenteel hoe de Kernenergiewet kan worden aangepast om Borssele langer in bedrijf te houden. Dit op verzoek van de Tweede Kamer naar aanleiding van een motie van Agnes Mulder en Mark Harbers.