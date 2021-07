Nederland doneert voorraad AstraZeneca

Nederland doneert de 745.000 doses AstraZeneca die nog op voorraad zijn aan landen in nood die een beroep hebben gedaan op de Nederlandse regering. Het gaat om vaccins die hier nu goed verpakt en gekoeld op voorraad liggen in Oss. Andere bestelde vaccins die Nederland niet meer nodig heeft gaan bij voorkeur direct vanaf de fabrikant naar Covax, waar het inclusief benodigde toebehoren eerlijk over de wereld wordt verdeeld. Al eerder werd bekend dat Nederland doneert aan Suriname, Kaapverdië en Indonesië.

Huisartsen, die alle tweede prikken hebben gezet en nog vaccins over hebben, kunnen deze melden bij de RIVM-vaccinmakelaar. Waar mogelijk worden zij in Nederland ingezet voor naleveringen aan uitvoerders die nog met AstraZeneca vaccineren. Overgebleven open flacons of vaccins die over de houdbaarheidsdatum zijn, moeten wettelijk worden vernietigd volgens de gebruikelijke, en in de bestaande richtlijn beschreven procedures. De verwachting is dat dit een beperkte hoeveelheid zal zijn.

Twintig miljoen vaccins voor Covax

Covax wil vanwege veiligheids- en kwaliteitsredenen enkel vaccins direct van de fabrikant ontvangen. Aan het eind van dit jaar verwacht de Nederlandse regering twintig miljoen vaccins aan Covax te hebben gedoneerd. Op dit moment heeft Nederland via Zweden een half miljoen vaccins aan Covax gedoneerd. Eerder doneerde Nederland al bilateraal aan Suriname en Kaapverdië en werden er vaccins toegezegd aan Indonesië. De donaties helpen bij de wereldwijde bestrijding van het coronavirus. Ierland heeft daarnaast vaccins van Nederland overgenomen, om aldaar de Delta-variant in te dammen.

Aangebroken voorraad

De voorraad die nog bij huisartsen ligt en reeds is aangebroken is niet inzetbaar voor donatie omdat het transporteren van medicijnen aan strenge voorwaarden moet voldoen, bijvoorbeeld continue stabiele koeling. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ziet daarop toe. Dit is nodig om de werkzaamheid van medicijnen te bewaken. Mensen in landen waaraan we doneren mogen niet het risico lopen onnodig ziek te worden van vaccins of onterecht denken dat ze beschermd zijn tegen Covid-19. Ook willen fabrikanten weten waar hun vaccins exact zijn om eventuele bijwerkingen te kunnen bijhouden.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het RIVM maken het mogelijk dat er vaccins naar landen worden verscheept volgens reguliere en gecontroleerde lijnen.