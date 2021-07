Ook Moderna-vaccin ingezet voor jongeren vanaf 12 jaar

Jongeren in de groep van 12 tot en met 17 jaar kunnen vanaf nu ook worden gevaccineerd met het COVID-19-vaccin van Moderna. Minister De Jonge heeft besloten om het advies over te nemen dat de Gezondheidsraad daarover gisteren uitbracht. Dat schrijft hij vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Dit besluit heeft vooral gevolgen voor het vaccineren van jongeren op de eilanden Saba en Sint Eustatius, in het Caribisch deel van het Koninkrijk, omdat op die eilanden uitsluitend het Moderna-vaccin wordt ingezet. Vanaf dit weekeinde kunnen daar nu dus ook de jongeren van 12 tot en met 17 jaar worden gevaccineerd. In de rest van Nederland zal voor de lopende vaccinatiecampagne bij 12- tot en met 17-jarigen voorlopig het BioNTech/Pfizer vaccin worden gebruikt. Van dat vaccin is voldoende op voorraad en bovendien zit er bij BioNTech/Pfizer maar drie weken tussen de eerste en de tweede prik. Dat betekent dat jongeren die dat willen, volledig gevaccineerd aan het nieuwe schooljaar kunnen beginnen. Voor Moderna geldt een interval van 28 dagen tussen de twee prikken.

Vaccinatiecampagne voor jongeren

De vaccinatiecampagne voor jongeren loopt sinds vorige maand, vanaf het moment dat het vaccin van BioNTech/Pfizer daarvoor kon worden ingezet. Nu komen er dus meer verschillende vaccins voor jongeren beschikbaar. Dat is goed nieuws, want ook jongeren kunnen flink ziek worden van het coronavirus. Daarbij kunnen jongeren ook langdurig klachten overhouden aan een coronabesmetting, Long COVID. Met een vaccin zijn zij hier beter tegen beschermd. Ook vermindert vaccinatie de kans om het coronavirus door te geven. Dat is belangrijk voor de samenleving als geheel.

EMA

Op 23 juli oordeelde het Europees Medicijnagentschap EMA dat ook het vaccin van Moderna voor de groep 12- tot en met 17-jarigen geschikt is. De Gezondheidsraad onderschrijft het EMA-advies en benadrukt dat inzet van het Moderna-vaccin ook voor jongeren vanaf 12 jaar effectief, veilig en doelmatig is. De immuunrespons is even goed als bij volwassenen. Natuurlijk heeft de Gezondheidsraad ook gekeken naar de veiligheid van het vaccin. Jongeren kunnen, net als volwassenen, tijdelijke en milde klachten ontwikkelen zoals vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn of koorts. In zeldzame gevallen zijn er meldingen van myocarditis en of pericarditis; ontstekingsreacties aan het hart. Ook die klachten verlopen doorgaans mild en zijn goed te behandelen, geven zowel het EMA als de Amerikaanse FDA aan.

Toegankelijke informatie

Minister De Jonge hecht eraan dat jongeren en hun ouders goed geïnformeerd zijn over de COVID-19-vaccinaties. Daarom biedt de rijksoverheid toegankelijke, laagdrempelige informatie op www.coronavaccinatie.nl/jongeren.