In nieuwe studiejaar weer fysiek les op universiteit, hogeschool en mbo

In het nieuwe studiejaar krijgen studenten aan universiteiten, hogescholen en mbo-instellingen weer fysiek les. Dit betekent dat de regel om anderhalve meter afstand te houden vervalt op de onderwijsinstelling. Hierbij gelden een aantal voorwaarden zoals het gebruik van mondkapjes buiten de les- of collegezalen en een maximale groepsgrootte van 75 studenten. Ook blijft het dringende advies om preventief zelftesten te gebruiken in stand. Deze versoepeling zal per 30 augustus ingaan. Dat maakte het kabinet vandaag bekend.

Fysiek onderwijs is erg belangrijk voor de mentale gezondheid van studenten. Ook komt het ten goede aan de ontwikkeling en studievoortgang. Het maatschappelijk belang om in het nieuwe studiejaar fysiek samen te komen is groot.

Minister Van Engelshoven: ‘’Hier heeft iedereen lange tijd naar uitgekeken. Na anderhalf jaar voornamelijk digitaal onderwijs vanuit je studentenkamer is het echt een opluchting dat studenten weer samen kunnen komen. Gewoon weer interactie met je medestudenten en docenten, discussie in de werkgroep en samen een kop koffie drinken na de les. Zo fijn dat dit perspectief voor het nieuwe studiejaar eindelijk een feit is. Met een aantal maatregelen kunnen we deze stap nu verantwoord nemen. Daarnaast stijgt de vaccinatiegraad onder jongeren snel, maar ik roep nogmaals op: haal die prik! En test jezelf bij terugkomst na de vakantie. Daarmee bescherm je jezelf en anderen.’’

Het afgelopen anderhalf jaar was het nodig om veel onderwijs aan universiteiten, hogescholen en in het mbo op afstand te organiseren. Deze beperkende maatregelen hebben, ondanks de grote inzet in de onderwijssectoren, grote impact gehad op het welzijn, de ontwikkeling en studievoortgang van studenten, maar ook op de werkdruk van docenten. Het is daarom van groot belang om zo snel mogelijk weer meer fysiek onderwijs te kunnen geven. Wel zijn er een aantal voorwaarden om dit verantwoord te laten plaatsvinden.

Voorwaarden voor verantwoord fysiek onderwijs

Onder studenten blijft er een deel die nog geen tweede prik heeft gehad, veelal ook door de vakantieperiode. Ondanks dat heeft het grote prioriteit om het studiejaar fysiek te kunnen starten per 30 augustus. Het is wel belangrijk dat universiteiten, hogescholen en het mbo daarbij de volgende maatregelen hanteren:

Een maximale groepsgrootte van 75 studenten in les- of collegezalen;

Het dragen van mondkapjes buiten de les- of collegezalen;

Het gebruik van preventief zelftesten voor studenten en docenten, tweemaal per week. Zelftesten zijn aan te vragen via www.zelftestonderwijs.nl. Bij klachten laat je jezelf testen bij de GGD en blijf je thuis.

Voortzetten van strakke hygiënemaatregelen en goede looproutes in de gebouwen zodat contact beperkt blijft. Daarnaast de ventilatie optimaal houden.

Tevens blijft het belangrijk om je (tweede) vaccinatie te halen. Op veel plekken is het mogelijk om dat zonder afspraak bij de GGD te doen. Ook zijn er regionale initiatieven waarbij er prikbussen worden ingezet om op de campus studenten te kunnen vaccineren. Op www.prikkenzonderafspraak.nl kun je zien waar je snel een prik kunt krijgen.