Nederland zet alles op alles voor evacuaties uit Kabul

Nederland doet er alles aan om de evacuatie van mensen uit Afghanistan mogelijk te maken. De afgelopen dagen zijn hiervoor verschillende stappen gezet, maar de veiligheidssituatie in Kabul is fragiel.

Beeld: © Rijksoverheid / Ministerie van Defensie Tot vorige week konden mensen nog via civiele luchtvaart naar Nederland komen. Nadat 2 geplande chartervluchten zijn geannuleerd omdat het niet veilig genoeg was om te landen, is voor militair transport gekozen. Defensie plant momenteel met verschillende militaire vluchten. Gisteren zijn twee C-17 transportvliegtuigen ingezet vanaf de Heavy Airlift Wing in Papa, Hongarije. Nederland kan samen met andere NAVO-landen een beroep doen op deze strategische transportcapaciteit. Het eerste vliegtuig kon gisteren niet landen. De toestemming om te landen werd uitgesteld, omdat lokaal de prioriteit werd gegeven aan het invliegen van extra beveiliging. Een tweede C-17 transporttoestel is vanavond geland op Kabul International Airport. Het vliegtuig is inmiddels opgestegen met ca. 40 mensen aan boord. Er zijn voor zover nu bekend geen Nederlanders of Afghanen aan boord.

Nieuw ambassadeteam en militaire beveiliging op weg

Vanochtend is een KDC-10 transportvliegtuig vanaf Vliegbasis Eindhoven vertrokken naar Kabul via een tussenstop in de regio. Aan boord zitten de Nederlandse ambassadeur, een consulair noodteam en 62 militairen die voor de force protection zorgen. Zij gaan onder leiding van de ambassadeur zo snel mogelijk op het vliegveld in Kabul verder om de evacuaties mogelijk te maken. De verwachting is dat zij morgenmiddag aan de slag kunnen op het vliegveld.

Verder is vanmorgen een C130-transportvliegtuig vanaf Vliegbasis Eindhoven vertrokken richting een land in de regio, met onderweg een tussenlanding. Dit toestel wordt met een andere C130 ingezet die al in de regio is. Dit is om een luchtbrug te vormen tussen Kabul International Airport en een veilig land in de regio.

Een Airbus A330-vliegtuig van de Multinational Multirole Tanker Transport Capability (MRTT) vertrekt naar verwachting morgen vanaf Eindhoven richting de regio. Aan boord zijn enkele artsen en verpleegkundigen van Defensie, zodat er op de opvanglocatie in de regio ook basis medische zorg aan evacués kan worden verleend. Het MRTT-vliegtuig kan daarna worden ingezet voor retourvluchten vanaf de opvanglocatie in de regio naar Nederland.

Situatie vliegveld

De situatie op het vliegveld is onoverzichtelijk en erg veranderlijk. Militairen van de Verenigde Staten hebben de beveiliging en coördinatie over de vluchten op zich genomen. De verwachting is dat de Nederlandse vluchten deze week kunnen landen, maar ook dat zijn ‘dagkoersen’. Op dit moment is het moeilijk om Afghanen van buiten het vliegveld toegang te geven tot het vliegveld. Zij krijgen nu geen toegang van de Amerikanen in verband met de veiligheid. Buitenlandse Zaken en Defensie werken hard om duidelijkheid te krijgen wanneer de beoogde evacués het vliegveld op kunnen.

Opvang

In de tussentijd heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid voorbereidingen getroffen voor de aankomst van Afghanen in Nederland. Defensie ondersteunt dit door het ter beschikking stellen van een opvanglocatie op de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in de Marnewaard.