Aanbestedingsprocedure uitbreiding landelijk platform Verbeterjehuis.nl afgerond

Op Verbeterjehuis.nl komen nieuwe functionaliteiten, zodat woningeigenaren nog beter inzicht krijgen in energiebesparende verbeteringen voor hun huis. Woonconnect en Greenhome gaan het landelijke platform verder ontwikkelen in samenwerking met Milieu Centraal.

Met de functionaliteiten wordt het mogelijk om tot in detail gegevens over de woning in te voeren. Als woningeigenaar krijg je hierdoor nog beter inzicht in de mogelijkheden voor energiebesparende verbeteringen. Woonconnect en Greenhome zijn geselecteerd met een openbare Europese aanbestedingsprocedure. De overeenkomst met de partijen is deze week getekend.

Energiebesparende verbeteringen voor woningeigenaren

Verbeterjehuis.nl geeft aan of de woning voldoet aan de Standaard voor woningisolatie. Die vertelt of de woning goed genoeg is geïsoleerd voor wonen zonder aardgas. Ook komen er op de site functionaliteiten die woningeigenaren helpen in de zoektocht naar een geschikt bedrijf voor de uitvoering of financiering van de verbetermaatregelen.

De uitvoer van alle plannen duurt ongeveer een jaar. In de tussentijd verschijnen er al nieuwe functionaliteiten op Verbeterjehuis.nl.

Vragen of opmerkingen? Stuur deze naar digitaalplatform@minbzk.nl.