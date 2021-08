Uitdelen zelftesten op luchthavens verlengd tot en met september

Ook in september zullen reizigers die aankomen op een luchthaven in Nederland een gratis coronazelftest ontvangen. Medewerkers van de GGD delen deze zomer zelftesten uit op Schiphol, Eindhoven Airport, Rotterdam The Hague Airport, Maastricht Aachen Airport en Groningen AirPort Eelde. Dat zou in eerste instantie alleen in juli en augustus gebeuren, maar wegens het succes van de actie heeft minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten ook in september terugkerende reizigers een zelftest aan te bieden.

Het kabinet roept iedereen op om zich te testen voordat je andere mensen ontmoet, bijvoorbeeld voor je weer naar je werk gaat, voor je weer naar school gaat of voordat je naar een verjaardag gaat. Zo verkleinen we samen de kans dat we het virus verder verspreiden.

Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: “Een zelftest doen is een kleine moeite. Maar door te testen verkleinen we de kans dat we corona onbedoeld meenemen naar familie, werk of school, en voorkomen we dat besmettingen brandhaarden worden. Ik hoop dat heel veel mensen zich de komende tijd testen, zodat we allemaal met een gerust hart onze familie, vrienden, collega’s of klasgenoten kunnen ontmoeten.”

Laagdrempelig kennismaken met zelftesten

Naar verwachting worden tot en met eind september ruim 1,5 miljoen zelftesten uitgedeeld aan reizigers. Ook op andere manieren probeert het kabinet het gebruik van zelftesten aan te moedigen. Zo kunnen studenten kosteloos zelftesten bestellen om zich in de zomer en bij de start van het studiejaar te testen. Scholieren in het voortgezet onderwijs konden vóór de zomer al extra zelftesten krijgen om zich ook na de zomer te kunnen testen. In totaal zijn in het onderwijs al ruim 30 miljoen zelftesten verspreid. Ook heeft het kabinet 2 miljoen zelftesten gedoneerd aan Voedselbank NL en het Armoedefonds, om ook sociale minima de gelegenheid te geven gebruik te maken van zelftesten. Mensen die in thuisisolatie zijn en die op medisch advies (nog) niet zijn ingeënt, kunnen gratis zelftesten krijgen bij de apotheek om zichzelf en de mensen om hen heen regelmatig te testen.

Daarnaast ontvangen alle 8 miljoen Nederlandse huishoudens in de maand augustus een brief thuisgestuurd over het belang van (zelf)testen. Daarin zit ook een code waarmee mensen kosteloos twee zelftesten kunnen bestellen, zodat ze op een laagdrempelige manier kunnen kennismaken met zelftesten. Ongeveer een half miljoen mensen hebben dat inmiddels gedaan. Vandaag worden de eerste pakketjes zelftesten bij mensen thuisbezorgd.

De landelijke verspreiding van zelftesten gaat gepaard met een brede campagne op radio en tv, waarmee de overheid mensen wil wijzen op het belang van testen om besmettingen te voorkomen. Want onderzoek wijst uit dat iemand besmettelijk kan zijn zonder zelf klachten te hebben. En hoewel gevaccineerde mensen minder makkelijk het virus overdragen, kunnen ook zij in sommige gevallen nog steeds anderen besmetten. Daarom kan het nuttig zijn om voor de zekerheid een zelftest af te nemen voor een bijeenkomst met andere mensen.

Zelftests zijn bovendien een goede aanvulling om zicht te houden op het virus, zegt ook Jaap van Dissel, directeur van het nuttige Infectieziektebestrijding van het RIVM. De helft van de mensen met een positieve testuitslag bij de GGD heeft zich vooraf thuis getest met een zelftest.

Voor de zekerheid

Een zelftest doe je voor de zekerheid, om te testen of je corona hebt. Je doet een zelftest thuis, voordat je naar een plek gaat waar veel mensen bij elkaar komen. Bij een positieve zelftest moet je je altijd direct opnieuw laten testen bij de GGD. Een zelftest doe je alleen als je geen klachten hebt. Heb je wel klachten zoals koorts, benauwdheid, verkoudheid en smaak- of reukverlies, of was je in de buurt van iemand met corona? Laat je dan meteen testen bij de GGD. Dat geldt ook voor mensen die in thuisquarantaine zitten en zich op dag 5 willen laten testen. Of voor mensen die terugkomen van vakantie uit een (hoog)risicogebied. Jongeren tot 27 jaar zijn na hun vakantie welkom bij de GGD voor een coronatest, ook zonder klachten.

Zelftesten zijn op veel plekken te koop, zoals apotheken, drogisterijen en supermarkten. Kijk op www.zelftestenbestellen.nl voor meer informatie over het kosteloos bestellen van zelftesten.