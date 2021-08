Afghanistan in beeld: Nederland zet zich dag en nacht in voor evacuatie

Nederland zet alles op alles om samen met bondgenoten evacuaties in goede banen te leiden. Het ambassadeteam ter plaatse maakte een serie foto’s van de omstandigheden in Kabul.

De situatie van dichtbij

Caecilia Wijgers, Nederlandse ambassadeur in Afghanistan is op het vliegveld in Kabul. “De situatie is erg gespannen,” vertelt ze. “En die spanning neemt ook elke dag toe. We werken hier 24/7. De dagen en nachten zijn erg onvoorspelbaar. Soms komen mensen in grote groepen binnen en soms in kleine clubjes – en we doen er alles aan om iedereen tijdig binnen te halen. We werken hierbij goed samen met andere landen.”