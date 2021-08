Nieuwe burgemeester in Bergen (N-H)

De heer L.H. (Lars) Voskuil is benoemd tot burgemeester van de gemeente Bergen (N-H). De benoeming gaat in op 8 september 2021.



De heer Voskuil (53 jaar) is lid van de PvdA. Hij is momenteel mediator en coach. Daarnaast is hij fractievoorzitter van de PvdA in de Provinciale Staten van Noord-Holland.

Op dit moment is de heer Peter Rehwinkel (PvdA) waarnemend burgemeester van Bergen (N-H).