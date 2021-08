Frankrijk en Nederland sluiten eerste Europese quantumsamenwerking

Frankrijk en Nederland gaan de komende jaren intensief samenwerken op het gebied van quantumtechnologie. Dat hebben staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) en haar Franse collega Cédric O (Digitalisering) vandaag bekendgemaakt in Parijs. In Europa is dit de eerste langdurige quantumsamenwerking tussen landen. Frankrijk en Nederland gaan onder andere uitwisselingen opzetten voor studenten, startups coachen, en een gezamenlijke vacaturebank opzetten om talent uit de hele wereld aan te trekken.

Frankrijk en Nederland zijn de eerste – en tot nu toe enige – twee Europese landen die concrete nationale investeringen hebben aangekondigd in quantum: president Macron zegde in januari van dit jaar 1,8 miljard euro toe; in Nederland kwam in april van dit jaar vanuit het Nationaal Groeifonds 615 miljoen euro beschikbaar. De organisatie Quantum Delta Nederland bouwt daarmee het Nederlandse ecosysteem uit, inclusief samenwerkingen met andere landen, zoals Frankrijk.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Quantum staat nog in de kinderschoenen, maar over de hele wereld zijn bedrijven en overheden het eens over de enorme belofte die het in zich draagt. Nederland loopt al jaren voorop, en om die positie in de wereld te behouden is het nu nodig om samen te gaan werken op Europees niveau. Dat doen we om te beginnen met Frankrijk, dat – net al wij – grote stappen zet en fors investeert. Ons doel is een Europees quantumecosysteem dat onze landen banen, inkomsten en innovatie oplevert. Daar hebben we vandaag de basis voor gelegd.”

Frans-Nederlandse samenwerking

De staatssecretarissen Mona Keijzer en Cédric O ondertekenen een intentieovereenkomst om de komende jaren gezamenlijk de Europese quantumsector verder uit te bouwen. Dat gebeurt ten eerste op wetenschappelijk gebied: de landen gaan uitwisselingen voor studenten opzetten, carrièrebeurzen voor PhD-studenten organiseren en een fonds voor postdocs instellen. Daarnaast gaan de landen startups coachen en ze ondersteunen in hun zoektocht naar investeerders. Ook lanceert Quantum Delta Nederland een zogenoemde Quantum job board, waar Franse en Nederlandse bedrijven alle vacatures plaatsen op het gebied van quantum. De beide landen willen de samenwerking verder uitbouwen en gaan op zoek naar meer partners.

Quantum Delta Nederland

In april 2021 werd bekend dat 615 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds toegekend werd aan Quantum Delta Nederland. Die organisatie werkt in Amsterdam, Delft, Eindhoven, Leiden en Twente met een grote coalitie bedrijven, universiteiten en andere kennisinstellingen aan het opzetten van de benodigde infrastructuur, het ontwikkelen van de technologie en aan de toepasbaarheid daarvan. Onderdeel van het plan is ook investeren in medewerkers voor de toekomst, zodat deze nieuwe sector straks direct over voldoende opgeleid personeel beschikt.

Quantum Delta Nederland ontwikkelt de eerste quantumcomputer, die door zijn enorme rekenkracht veel meer kan dan de computers die we nu hebben: bijvoorbeeld voorspellen hoe een medicijn zich gedraagt in het menselijk lichaam. Quantum Delta Nederland werkt ook aan het eerste grotere quantumnetwerk en aan quantumsensoren die in staat zijn veranderingen bij zeer kleine deeltjes te meten, zoals in DNA. Ook verwacht men dat quantum bij zal dragen aan cybersecurity via een veilig (quantum)internet.