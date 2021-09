Minister Kaag op werkbezoek in Qatar

Vanochtend sprak Minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag in Doha met haar Qatarese collega minister Al-Thani over de ontwikkelingen in Afghanistan. Ook sprak ze met de Duitse Minister van Buitenlandse Zaken Maas.

Minister Kaag en haar Qatarese collega spraken over de toekomst van Afghanistan en de huidige humanitaire situatie. De ministers bespraken het belang van stabiliteit in Afghanistan en van samenwerking om terrorisme te bestrijden en tot een inclusieve regering te komen. Zij onderstreepten hun steun voor de bevolking van Afghanistan en het belang van het respecteren van mensenrechten.

De minister heeft benadrukt dat Nederland al het mogelijke doet om de evacuaties van degenen die in aanmerking komen om te vertrekken opnieuw op te starten en het Afghaanse volk te steunen. In dat kader spraken de ministers over het belang van het zo snel mogelijk heropenen van de luchthaven van Kabul. Ook maakte minister Kaag in Doha bekend dat de ambassade Kabul tijdelijk verhuist naar Qatar.

Verder sprak minister Kaag vanmorgen met de Duitse Minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas over het belang van samenwerking op veiligheid en stabiliteit in de regio. Nederland en Duitsland werken samen met onze partners om de veilige doorgang van onze burgers en risicovolle Afghanen te waarborgen.