Minister Kaag op werkbezoek in Turkije

Vanmiddag sprak Minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag in Ankara met haar Turkse collega minister Çavuşoğlu over de ontwikkelingen in Afghanistan.

De minister heeft Turkije allereerst bedankt voor de hulp bij de evacuaties uit Afghanistan, alsmede voor de onmisbare rol als gastland voor migranten en vluchtelingen.

Turkije speelt, samen met Qatar, een belangrijke rol in de inspanningen om het vliegveld in Kabul te heropenen en ervoor te zorgen dat de luchthaven veilig en operationeel is. Dit is essentieel voor het terug kunnen halen van Nederlanders en Afghanen die voor Nederland gewerkt hebben, en voor het verlenen van humanitaire hulp aan het Afghaanse volk.

Minister Kaag heeft aangegeven dat Nederland bereid is bij te dragen om het vliegveld weer operationeel te krijgen en heeft hiervoor 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor technische assistentie. Zij benadrukte het belang van internationale samenwerking om het Afghaanse volk zo goed mogelijk te ondersteunen, zowel in Afghanistan als in de regio.

Voorts hebben de ministers gesproken over de toekomst van Afghanistan, de bredere regio en situatie met betrekking tot vluchtelingen en migranten. Minister Kaag heeft benadrukt dat een inclusief politiek akkoord de beste kans biedt op de stabiliteit die het Afghaanse volk - en met name meisjes en vrouwen - nodig heeft voor een duurzame toekomst.