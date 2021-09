Ontvangst medaillewinnaars Paralympische Zomerspelen 2020

Zijne Majesteit de Koning en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden ontvangen dinsdagmiddag 7 september de Nederlandse medaillewinnaars van de Paralympische Zomerspelen 2020 in Tokio op Paleis Noordeinde in Den Haag.





Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport organiseert op deze dag het officiële huldigingsprogramma voor de TeamNL-sporters in Den Haag. De medaillewinnaars en hun coaches worden gehuldigd in Sportcampus Zuiderpark waar minister-president Rutte, staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en chef de mission Vergeer hen toespreken. Vervolgens is er de ontvangst op Paleis Noordeinde.