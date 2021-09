De heer S. (Sander) de Rouwe wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Kampen. De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten hem voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in op 1 oktober 2021.

De heer De Rouwe (40 jaar) is lid van het CDA. Hij is momenteel gedeputeerde in de provincie Fryslân.

Op dit moment is de heer Bort Koelewijn (ChristenUnie) burgemeester van Kampen.