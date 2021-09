Minister Kaag spreekt in Slovenië over Afghanistan

Minister Sigrid Kaag sprak vandaag tijdens een bijeenkomst van EU-ministers in Slovenië over de situatie in Afghanistan.

De informele bijeenkomst van buitenlandse zaken vond plaats in Ljubljana als onderdeel van het EU-voorzitterschap van Slovenië. De minister gaf een terugkoppeling van haar bezoeken aan Doha, Islamabad en Ankara deze week en zette de Nederlandse prioriteiten uiteen.

Een belangrijk doel is om het vliegveld van Kabul weer open te krijgen. Minister Kaag heeft daar afgelopen week over gesproken met Qatar en Turkije, en over de rol die de EU kan spelen op technisch en financieel gebied.

Nederland zal daarnaast bijdragen aan steun voor de Afghaanse bevolking. De minister pleitte ervoor dat de steun in overeenstemming moet zijn met humanitaire principes en het humanitair recht, georganiseerd in samenwerking met de VN en andere donors. “Voor de stabiliteit van het land hebben we een Europese aanpak nodig, ook om de buurlanden te helpen. Vandaag spraken we af dit in een regionaal platform te doen met focus op migratie, terrorismebestrijding en het bestrijden van drugshandel”, zei de minister.

De EU verwacht dat de Taliban ervoor zorgen dat Afghanistan geen basis wordt van waaruit het terrorisme zich verspreidt naar andere landen en dat zij mensenrechten zullen respecteren, met name van vrouwen en persvrijheid. Verder riepen de EU-ministers op tot het vormen van een inclusieve Afghaanse regering, vrije toegang voor humanitaire hulp, en dat Afghanen die het land willen verlaten dit kunnen doen in overeenstemming met de VNVR-resolutie 2593. Lees hier het statement van de Hoge Vertegenwoordiger Josep Borrell.