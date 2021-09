Minister-president Rutte bij opening Vermeer tentoonstelling in Dresden

Minister-president Rutte is donderdag 9 september 2021 samen met bondskanselier Merkel en minister-president Kretschmer van de Duitse deelstaat Saksen aanwezig bij de opening van de tentoonstelling over Vermeer in het Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden. Tijdens de openingsceremonie houden de minister-president en de bondskanselier een toespraak.