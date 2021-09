Meer dan 1,3 miljard euro voor verduurzaming gebouwen

Het kabinet maakt ruim 1,3 miljard euro vrij voor de verduurzaming van woningen en gebouwen: ongeveer een half miljard voor een nationaal isolatieprogramma, een kwart miljard voor de toepassing van warmtepompen en een half miljard voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Daarnaast worden gemeenten en energieregio’s financieel ondersteund bij de uitvoeringskosten van het Klimaatakkoord.

In Nederland wordt veelal aardgas gebruikt om gebouwen te verwarmen. Maar aangezien aardgas gepaard gaat met CO₂ uitstoot willen we in 2050 niet meer afhankelijk zijn van aardgas.

Minister Ollongren (BZK): 'Met het extra geld kunnen we veel mensen die hun woning energiezuiniger willen maken een goede steun in de rug bieden. Het mes snijdt aan twee kanten: door te isoleren wordt CO₂ bespaard en het zorgt voor een lagere energierekening.'

Isoleren en hybride warmtepomp

Om het verbruik van aardgas te verminderen is het van belang om gebouwen goed te isoleren. Het kabinet heeft daarom 514 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een nationaal isolatieprogramma dat erop gericht is versnelling aan te brengen in het isoleren van woningen. Dit geld is er voor zowel koop- als huurhuizen en speciaal bedoeld voor het verbeteren van huizen die nu nog een slechte energieprestatie hebben. Daar is met goede isolatie veel winst mee te behalen. Bewoners worden daarom bij het nemen van isolatiemaatregelen verder ondersteund, bijvoorbeeld met vouchers.

Voor hybride warmtepompen trekt het kabinet 288 miljoen euro uit. Een hybride warmtepomp is een cv-installatie die zowel via gas als via elektriciteit warmte kan produceren. Door deze combinatie kan het huis op een meer duurzame en efficiënte manier worden verwarmd. De cv-ketel hoeft alleen bij te springen als het buiten heel koud is of als er warm water nodig is in de badkamer en keuken. De hybride warmtepomp is voor veel situaties een goede stap op weg naar aardgasvrij.



Maatschappelijk vastgoed

Daarnaast wordt 525 miljoen euro vrijgemaakt voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Dit geld wordt gebruikt om de verduurzaming van zowel rijksvastgoed (bijvoorbeeld gebouwen van politie, justitie en defensie), als gemeentelijk vastgoed (bijvoorbeeld ziekenhuizen en scholen) een impuls te geven.

Verdere ondersteuning

De genoemde middelen zullen in 2022, 2023 en 2024 beschikbaar gaan komen. Hiermee, maar ook met geothermie en aquathermie projecten die onder andere gefinancierd worden met een extra reservering van 3 miljard euro voor de SDE++, komt het duurzaam en betaalbaar kunnen verwarmen van woningen en andere gebouwen een stuk dichterbij.

Tenslotte wordt in de miljoenennota in 2022 70 miljoen euro voor gemeenten ter beschikking gesteld om hen tegemoet te komen met de uitvoeringskosten van het Klimaatakkoord. Zo’n 20 miljoen euro van dit bedrag is beoogd voor het werk aan de Regionale Energie Strategieën.