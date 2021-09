Prinsjesdag 2021 van start

Vandaag is het Prinsjesdag. Dit is de opening van het nieuwe parlementaire jaar. Net als vorig jaar ziet Prinsjesdag 2021 er anders uit dan gebruikelijk vanwege de coronamaatregelen. Zo spreekt de Koning de Troonrede opnieuw uit in de Grote Kerk, in plaats van in de Ridderzaal. Er is wel een primeur. De overdracht van het koffertje met de Miljoenennota en Rijksbegroting is dit jaar voor het eerst in het nieuwe Kamergebouw. Vanochtend vonden de laatste voorbereidingen plaats.

Koning spreekt Troonrede uit in Grote Kerk

Net als vorig jaar spreekt de Koning de Troonrede uit in de Grote Kerk in Den Haag. Dit komt door maatregelen tegen het coronavirus. In de Grote Kerk is genoeg ruimte voor de aanwezige gasten om 1,5 meter afstand te bewaren. De Troonrede start om 13:00 uur.

De rijtoer in de Glazen Koets gaat niet door.

Bekijk het programma van Prinsjesdag 2021.

Beeld: © ANP / Koen van Weel

Overdracht koffertje in nieuwe Tweede Kamer

Om 15:00 uur overhandigt de minister van Financiën het traditionele koffertje met de Miljoenennota en de Rijksbegroting aan de Tweede Kamer. Hierin staan alle plannen voor 2022. De overdrachtsceremonie is voor het eerst in het tijdelijke nieuwe onderkomen van de Tweede Kamer aan de Bezuidenhoutseweg. Het Binnenhof is namelijk gesloten vanwege grootschalige onderhoudswerkzaamheden.