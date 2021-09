Drukte op servers CoronaCheck

Het is momenteel druk op de servers van de CoronaCheck-app door mensen die voor het eerst sinds lange tijd weer de app openen. Daardoor worden op veel telefoons tegelijk de QR-codes ververst, zoals dat elke 28 dagen gebeurt vanwege veiligheidsvoorschriften. Daarnaast is er sprake van Ddos-aanvallen op de server, wat ook extra servercapaciteit kost.

Vertraging ophalen nieuwe code

Vanwege de drukte kan het even duren voor het mensen lukt om een QR-code op te halen in de CoronaCheck-app. De meeste mensen zullen hier geen last van hebben maar mensen die voor het eerst of na lange tijd een QR-code nodig hebben kunnen vertraging ondervinden. Zij krijgen het advies om op een later moment opnieuw te proberen een QR-code op te halen.

Drukte neemt af

De drukte neemt inmiddels af. De piek in nieuwe aanvragen is tijdelijk omdat nieuwe QR-codes vanaf nu weer 28 dagen geldig zijn. Ook worden de Ddos-aanvallen goed afgeslagen.

Reeds opgehaalde QR-codes

De drukte heeft geen invloed op eenmaal uitgegeven QR-codes. Deze zijn offline beschikbaar en kunnen ook offline gescand worden. Mensen die eenmaal hun code opgehaald hebben kunnen deze dus gewoon blijven gebruiken. Zij kunnen daarmee vanavond probleemloos naar binnen bij horeca of evenementen. Wel is het verstandig om vandaag of morgen voor je op stap gaat te controleren of je QR-code op je telefoon staat en niet te wachten tot het moment dat er gecontroleerd wordt.