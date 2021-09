Euregionale tentoonstelling FeierZeit! feestelijk geopend

Staatssecretaris Knops heeft vandaag de tentoonstelling “FeierZeit!” feestelijk geopend op het stadhuis in Enschede. Dit deed hij in aanwezigheid van burgemeester Onno van Veldhuizen, leerlingen van het Zone College Enschede en de Euregio-gesamtschule Gronau-Epe.

FeierZeit! is een jaarlijks festival voor Nederlandse en Duitse leerlingen, en is sinds corona in een digitaal jasje gestoken. In een online omgeving ontwierpen de leerlingen samen huisjes die het nachbarschaft tussen Duitsland en Nederland symboliseren. Met 3D-printers zijn de ontwerpen tot leven gebracht. Het online tot stand gekomen kunstwerk is op 30 september tijdens die Tolle Woche op de Grenslandconferentie in het Wilminktheater te bewonderen.

FeierZeit! is een jaarlijks festival voor scholieren dat door de gemeente Enschede wordt georganiseerd. Het festival is onderdeel van Die Tolle Woche. Het festival moet helpen landsgrenzen te vervagen doordat jongeren elkaar én elkaars taal en cultuur op een leuke manier leren kennen. FeierZeit! is gegroeid vanuit enthousiasme onder leerkrachten, scholieren en betrokken ambtenaren bij de gemeente Enschede. Ieder jaar vinden er nieuwe ontmoetingen plaats en groeit de groep mensen die zich met enthousiasme inzetten voor het verspreiden van de buurtaal in de regio.

De 3D geprinte huisjes zijn onder begeleiding gemaakt van Tetem – Presentatieruimte & platform Digitale cultuur en MaakCultuur. Wilja Jurg is directeur/bestuurder bij Tetem: “FeierZeit! is een innovatief voorbeeld van hoe leerlingen, over de grenzen heen, kunnen samenwerken. Tetem wil een bijdrage leveren aan de culturele en professionele ontwikkeling van mensen in allerlei stadia van hun leven. Door onze organisatie open te stellen en door het delen van onze kennis en netwerken, dragen we bij aan talentontwikkeling, professionalisering en het ontwikkelen van Euregionale competenties, zoals leren van elkaars taal en cultuur. Door het aanbieden van goed cultuuronderwijs kunnen kinderen en jongeren zich ontwikkelen tot creatieve en kritische volwassenen, die klaar zijn voor de uitdagingen en kansen van de 21ste eeuw.”

“Een grensregio die sociaal en economisch functioneert alsof de grens niet meer bestaat geeft de regio en Nederland een enorme impuls. Het is mooi om te zien hoe Enschede vanuit haar Duitslandagenda een aanpak heeft neergezet om hier werk van te maken. Onder andere door de jeugd aan beide zijden van de grens al vroeg met elkaar te verbinden”, aldus staatssecretatis Knops.

Onno van Veldhuizen: “Enschede is als meest Duitse stad van Nederland erg trots dat zij gastgemeente mag zijn van de Grenslandconferentie. Tijdens deze conferentie worden er veel inspirerende grensprojecten gepresenteerd en FeierZeit! is er daar één van. Het is mooi om te zien hoe enthousiast de leerlingen zijn over het project en de interactie met hun leeftijdsgenootjes over de grens. Er liggen veel kansen over de grens en het is goed dat leerlingen hier op jonge leeftijd al kennis mee maken”.



Ligging Enschede biedt veel kansen

De directe ligging van Enschede aan de Duitse grens biedt veel kansen voor bewoners en bedrijven. In de Duitslandagenda staat hoe Enschede de samenwerking in de grensregio vorm wil geven op het gebied van onderwijs, arbeidsmarkt, bedrijvigheid, bereikbaarheid, veiligheid, duurzaamheid en toerisme. Die Tolle Woche is een jaarlijks terugkerend evenement dat zichtbaarheid geeft aan de Euregionale samenwerkingen. Dit jaar is extra speciaal want Enschede is gastgemeente voor de jaarlijkse Grenslandconferentie. De Grenslandconferentie staat geheel in het teken van de samenwerkingsagenda tussen Noordrijn-Westfalen en Nederland.