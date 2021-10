Staatssecretaris Broekers-Knol op werkbezoek in Cairo

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol was van 25 tot en met 27 september op werkbezoek in Egypte. Het doel van het bezoek was om de brede migratiesamenwerking met Egypte te versterken. Hierover sprak Broekers-Knol op zondag met minister-president Madbouly. Zij onderstreepte de goede relatie met Egypte in algemene zin en sprak haar wens voor intensievere migratiesamenwerking uit.

Egypte is een belangrijk opvang-, herkomst- en transitland. Nederland en Egypte zijn daarom beide gebaat bij heldere afspraken op het gebied van terugkeer, aanpak van mensensmokkel, opvang in de regio, grondoorzaken van migratie en het tegengaan van irreguliere migratie.

De staatssecretaris tekende tijdens het bezoek een intentieverklaring met de viceminister van Buitenlandse Zaken Badr Abdel Atty. In deze verklaring staat dat er afspraken gemaakt zullen worden over versterking van de brede migratiesamenwerking, waaronder het aanpakken van oorzaken van irreguliere migratie en terugkeer van Egyptenaren zonder zicht op legaal verblijf in Nederland. Nederland zet al langer in op het maken van terugkeerafspraken met Egypte. Deze intentieverklaring is dan ook een belangrijke stap.

Daarnaast sprak Broekers-Knol met vice-minister van Binnenlandse Zaken Yehia Abdelkarim over hoe beide landen elkaar beter kunnen helpen bij de identificatie van migranten in het kader van terugkeer en het uitwisselen van expertise op het gebied van grensbeheer.

Bij de minister van Migratie Nabila Makram werd op maandag uitgebreider gesproken over irreguliere migratie vanuit Egypte. Nederland en Egypte hebben er beide belang bij om zoveel mogelijk te voorkomen dat migranten zonder zicht op legaal verblijf naar Nederland komen. Betere informatie-uitwisseling over de bestaande legale migratiemogelijkheden kan hieraan bijdragen. Nederland en Egypte gaan hier gezamenlijk verder over in gesprek.