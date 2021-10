Jury voor de Joke Smitprijs 2021 bekend

Op 8 december 2021 wordt de Joke Smit oeuvreprijs 2021 uitgereikt. De Joke Smitprijs is een regeringsprijs die elke twee jaar naar een persoon of organisatie gaat die zich inzet op het gebied van vrouwenemancipatie. De jury die minister Van Engelshoven (OCW) adviseert over de toekenning van de Joke Smitprijs is bekend. Deze bestaat uit Nadia Moussaid, Lisa Loeb, Yeliz Çiçek, Niels Spierings en Marie Lotte Hagen.

Juryvoorzitter Nadia Moussaid is presentator en programmamaker. Niels Spierings is universitair hoofddocent Sociologie aan de Radboud Universiteit en doet onderzoek naar gender- en seksuele emancipatie in West Europa. Marie Lotte Hagen is schrijver, redacteur en oprichter van het feministische platform DAMN, HONEY. Lisa Loeb is cabaretier, zangeres, acteur en winnaar van de meest recente editie van De slimste mens. Yeliz Çiçek is hoofdredacteur van Linda.Meiden. Door de jaren heen zette zij zich in voor vrouwenrechten, emancipatie en inclusiviteit op de werkvloer en in de media.

Oeuvreprijs

De oeuvreprijs gaat naar een persoon of initiatief, die een succesvolle, fundamentele bijdrage levert of heeft geleverd aan de positie van vrouwen in de Nederlandse samenleving, gedurende een langere tijd. De winnaar van de oeuvreprijs, die bepaald wordt door de jury, ontvangt een kunstwerk en een bedrag van €10.000.

Nomineren voor de Aanmoedigingsprijs

Voor de aanmoedigingsprijs komen personen of initiatieven in aanmerking die zich recentelijk hebben ingezet om een inspirerende/succesvolle bijdrage te leveren aan het verbeteren van de positie van vrouwen in Nederland. De aanmoedigingsprijs is een publieksprijs en wordt bepaald door een online verkiezing. Tussen 25 oktober 2021 en 21 november 2021 kun je stemmen op jouw favoriete kandidaat voor de Aanmoedigingsprijs. Aan deze prijs is een bedrag van €1000 verbonden.

Joke Smit

De prijs is vernoemd naar feminist, politica en journalist/publicist Joke Smit (1933 – 1981). Met haar artikel ‘Het onbehagen bij de vrouw’ (1967), gaf ze het startsein voor de tweede feministische golf in Nederland. Zie ook de website: www.jokesmitprijs.nl

In 2019 is de oeuvreprijs uitgereikt aan Mariëtte Hamer. Een jury onder leiding van Rahma el Mouden koos Mariëtte Hamer vanwege haar langdurige inzet voor de verbetering van de positie van vrouwen in Nederland. Volgens de jury zet zij zich gedurende haar hele carrière in voor de emancipatie van vrouwen. Hiervoor weet zij mensen te verbinden en in beweging te brengen en daarnaast maakt zij nieuwe generaties bewust van deze strijd.