Minister-president Rutte en minister Hoekstra bij G20 in Rome

Minister-president Rutte en minister Hoekstra van Financiën nemen op 30 en 31 oktober 2021 deel aan de G20 top in Rome.

De G20 is een informeel forum waarin de grootste economieën van de wereld overleggen over een scala aan onderwerpen die betrekking hebben op zaken als financiële stabiliteit, economische groei en ontwikkeling.

Nederland neemt deel aan deze top op uitnodiging van de huidige G20-voorzitter Italië. De Italiaanse agenda is gestoeld op een drietal pilaren: People, Planet, Prosperity. De G20 zal het komende jaar onder andere in het teken staan van de crisisrespons en de gezamenlijk uitdaging voor een duurzaam economisch herstel na de coronacrisis. Andere belangrijke onderwerpen van de top zijn klimaatverandering en het milieu.

In het kader van de G20 is vrijdag in Rome eerst een ontmoeting tussen ministers van Financiën en die van Volksgezondheid. Minister Hoekstra is daarbij aanwezig en spreekt met zijn collega’s over de aanpak van pandemieën om beter voorbereid te zijn op een eventuele volgende pandemie.