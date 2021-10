Benoeming commissaris van de Koning in Limburg

De heer E.G.M. (Emile) Roemer wordt commissaris van de Koning in de provincie Limburg. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 december 2021.

De heer Roemer is 59 jaar en lid van de SP. Hij was voorheen waarnemend burgemeester in Heerlen en Alkmaar.

De heer Roemer volgt de heer T.J.F.M. Bovens (CDA) op.

Op dit moment is de heer J.W. Remkes (VVD) waarnemend commissaris van de Koning in de provincie Limburg.