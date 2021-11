Betere energielabels voor 45.708 sociale huurwoningen

Verhuurders gaan in totaal 45.708 sociale huurwoningen verduurzamen. Zij gebruiken hierbij de Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming 2021 (RVV Verduurzaming 2021). Alle woningen gaan minstens 3 energielabelstappen omhoog en minimaal naar energielabel B. Een aantal verhuurders neemt zelfs 9 of 10 stappen naar A++++.

Via de RVV Verduurzaming konden verhuurders korting krijgen op de verhuurderheffing als zij investeren in woningverduurzaming. Het loket was open voor aanmeldingen van 1 juli 2021 tot 1 oktober 2021. In die 3 maanden tijd is € 160.240.000 korting op de verhuurderheffing aangemeld via de RVV Verduurzaming. De verhuurders hebben 3 jaar de tijd om de werkzaamheden uit te voeren.

De RVV Verduurzaming is voor verhuurders met meer dan 50 gereguleerde huurwoningen. Dit kunnen naast woningcorporaties ook particuliere, zakelijke en institutionele verhuurders zijn.

Groot bedrag

De afgelopen jaren is voor een groot bedrag aan heffingsvermindering aangevraagd. Door de uitputting van het budget gaat de regeling op zijn vroegst in 2023 weer open. Maar de minister laat nu onderzoeken hoe de regeling kan worden ingericht (zie de Kamerbrief onderaan deze pagina).

Met de RVV Verduurzaming 2021 realiseren verhuurders de volgende stappen:

Aantal verduurzaamde woningen Aantal energielabelstappen volgens NTA 8800 verduurzaming Aantal woningen 9 of 10 NTA-stappen 14 7 of 8 NTA-stappen 838 5 of 6 NTA-stappen 9.834 3 of 4 NTA-stappen 35.022 Totaal 45.708

Aantal woningen per verwacht eindlabel A++++ A+++ A++ A+ A B 54 734 4.306 14.453 16.137 10.024

Huurwoningen verduurzamen

Wilt u als verhuurder uw woningen verduurzamen? U kunt nog financiële ondersteuning krijgen uit bijvoorbeeld de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) voor zakelijke gebruikers en de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor VvE. En wilt u een bestaande woning met een aansluiting op een extern warmtenet aardgasvrij maken? Kijk eens bij de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH).

Meer informatie