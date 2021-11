Twee Nederlanders op Franse chartervlucht uit Ethiopië

Twee Nederlanders hebben Ethiopië vannacht verlaten aan boord van een Franse chartervlucht naar Parijs. Vijf andere landgenoten annuleerden hun reservering voor de chartervlucht. Zij boekten een commerciële vlucht voor aankomende week. Na vandaag bieden de Fransen voorlopig geen verdere chartervluchten meer aan. Er vertrekken nu nog vliegtuigen uit Ethiopië, maar het wordt mogelijk steeds moeilijker een commerciële vlucht te boeken. Daarom roept BZ Nederlanders met klem op het land zo snel mogelijk te verlaten en zich te registreren als ze op dit moment in Ethiopië verblijven.

De Nederlandse ambassade in Ethiopië heeft de afgelopen dagen gebeld met zo veel mogelijk Nederlanders waarvan bekend is dat zij zich in Ethiopië bevinden. Ambassademedewerkers riepen hen op het land te verlaten.



Bij de ambassade staan nu nog 145 Nederlanders geregistreerd als verblijvend in Ethiopië. Dit aantal is sinds 17 november gedaald van 200 naar 145, onder meer omdat mensen via de beschikbare commerciële vluchten het land hebben verlaten.

Oproep: registreer je en verlaat Ethiopië

De situatie in Ethiopië is onvoorspelbaar. Het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt al enige tijd voor de groeiende onrust in het land. Vorige week riep minister Knapen Nederlanders ‘met klem’ op om Ethiopië snel te verlaten. Veel mensen geven gehoor aan deze oproep.



We herhalen deze oproep: verlaat nu het land. Als de situatie verslechtert, kan de ambassade u mogelijk niet meer helpen. Ook vragen we Nederlanders die op dit moment in Ethiopië zijn om zich uitgebreid te registreren bij de informatieservice Buitenlandse Zaken. Kies de optie ‘Aanmelden + registratie’ bij ambassade. Laat ons ook weten als u het land inmiddels hebt verlaten.