Kaftrio als behandeling van taaislijmziekte toegelaten tot basispakket

Patiënten met cystische fibrose (taaislijmziekte) kunnen per 1 januari 2022 een behandeling met het geneesmiddel Kaftrio vergoed krijgen vanuit het basispakket. Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS heeft na prijsonderhandelingen een akkoord bereikt met de fabrikant van het middel. Hierdoor komt Kaftrio beschikbaar voor een groep van circa 800 patiënten van 12 jaar en ouder met cystische fibrose. De afspraken gelden voor de duur van vier jaar tot en met december 2025.

Staatssecretaris Blokhuis: Behandelaren zijn zeer enthousiast over de inzet van Kaftrio bij patiënten met taaislijmziekte. Ik ben blij met het goede nieuws voor patiënten dat het straks mogelijk is om dit belangrijke medicijn vanuit het basispakket aan te kunnen bieden. Dit is mogelijk geworden omdat ik met de fabrikant een aanvaardbare prijs ben overeengekomen. Daarmee houden we geneesmiddelen duurzaam toegankelijk voor patiënten.

Kaftrio

In april 2021 oordeelde het Zorginstituut dat Kaftrio voor een specifieke groep cystische fibrose patiënten van 12 jaar en ouder met een bepaalde variant van de ziekte, maar dat de prijs van het middel te hoog is. Op advies van het Zorginstituut is het ministerie van VWS in onderhandeling getreden met de fabrikant van Kaftrio. Staatssecretaris Blokhuis heeft vandaag een aanvaardbare prijs kunnen overeenkomen met de fabrikant van het geneesmiddel. Hiermee is de weg vrijgemaakt om het middel te vergoeden vanuit het basispakket.

Mogelijk Kaftrio ook voor bredere groep patiënten

Op dit moment voert het Zorginstituut nog een beoordeling uit naar het gebruik van Kaftrio in een groep patiënten met cystische fibrose van 12 jaar en ouder met een andere variant van de ziekte. De staatsecretaris heeft op voorhand prijsafspraken gemaakt over het gebruik van Kaftrio in deze groep patiënten. Als gevolg kan Kaftrio, zonder nieuwe prijsafspraken, beschikbaar komen voor deze bredere groep patiënten zodra het Zorginstituut positief adviseert over het gebruik van Kaftrio voor deze patiënten. Voor patiënten tussen de 6 en 12 jaar met cystische fibrose heeft de staatssecretaris ook op voorhand prijsafspraken gemaakt. Voor deze groep patiënten zal het Zorginstituut de werkzaamheid beoordelen zodra de leverancier een vergoedingsdossier heeft ingediend.