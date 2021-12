Nieuwe campagne voor vaccintwijfelaars van start

Vanaf vandaag kunnen mensen die twijfelen om zich te laten vaccineren voor informatie terecht op een speciaal platform: ‘www.overvaccineren.nl’ Dit maakt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bekend. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat het grootste deel van de mensen dat nog geen vaccin heeft gehaald, dat doet vanwege twijfels. ‘Over Vaccineren’ kan helpen twijfels over bijvoorbeeld langetermijneffecten, vruchtbaarheid of de ontwikkeling van de vaccins weg te nemen.

Of het nou om de eerste prik of de booster gaat, mensen hebben allerlei vragen over vaccineren. Dat blijkt ook uit het enorme succes van de twijfeltelefoon. Mensen die twijfelen over vaccineren, doen dat vaak omdat ze persoonlijke vragen of zorgen hebben. Ook kunnen ze onbetrouwbare of onjuiste informatie hebben gekregen via sociale media, vrienden of familie. Het platform ‘Over vaccineren’ voorziet mensen op toegankelijke wijze van betrouwbare informatie over vaccinatie, en geeft een overzicht van bronnen voor verdere verdieping in de onderwerpen. De website wordt onder de aandacht gebracht via een campagne die de nadruk legt op het belang van jezelf goed informeren. Uiteindelijk moet ‘Over vaccineren’ mensen verder helpen in hun keuze en de verspreiding van desinformatie tegengaan.

Minister Hugo de Jonge: “We willen er alles aan doen om te zorgen dat mensen hun keuze maken op basis van betrouwbare informatie. Vaccinatie beschermt jezelf en de mensen om je heen tegen het virus en is verantwoord en veilig.”

De campagne van het ministerie is erop gericht om de laatste 11 procent van de 18-plussers die zich nog niet hebben laten vaccineren, te ondersteunen een goed overwogen keuze te maken. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat slechts een klein deel van hen zich om principiële redenen niet wil laten vaccineren. Het grootste deel heeft nog geen prik gehaald vanwege persoonlijke twijfels en zorgen over de veiligheid en werking van het vaccin.

Juist het halen van 1e prikken is erg belangrijk voor de bescherming tegen corona. In sommige wijken en gemeenten is de vaccinatiegraad laag. Al sinds het voorjaar volgt de overheid een tweesporenbeleid: de massacampagne om mensen zo snel mogelijk te prikken, en het fijnmazig vaccineren waarbij GGD’en de wijken intrekken met prikbussen en er artsen op marktpleinen, bij winkelcentra en bij campussen staan om vragen te beantwoorden. Ook zijn er talloze filmpjes, flyers in vele talen, informatiekaarten in eenvoudige taal en de website met de belangrijkste vragen: coronavaccinatie.nl.