Mevrouw Vriezen-Buist nieuwe Hoofdofficier van Justitie te Sint Maarten

Mevrouw mr. H. Vriezen-Buist wordt de nieuwe Hoofdofficier van Justitie te Sint Maarten. De Rijksministerraad heeft ingestemd met de benoeming van mevrouw mr. H. Vriezen-Buist en besloten haar voor te dragen voor benoeming per 1 januari 2022.

Mevrouw Vriezen-Buist (1976) werkt sinds 2007 voor het Openbaar Ministerie in Nederland en heeft in deze periode verschillende functies binnen het OM vervuld. Op dit moment is zij Teamleider Landelijk Parket, team Zwolle, tevens lid van het managementteam van het Landelijk Parket.