Adviescommissie verdeling 3,5 Gigahertz band van start

Het mobiele internet in Nederland behoort tot de Europese top. Door digitalisering neemt het dataverkeer sterk toe en is de aanleg van nieuwe netwerken zoals 5G essentieel voor consumenten en bedrijven. Hiervoor zijn radiofrequenties nodig, zoals in de zogenoemde 3,5 Gigahertz (GHz) band. Een deel van deze band is echter al in gebruik, bijvoorbeeld voor satellietnoodcommunicatie. De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van minister Blok van Economische Zaken en Klimaat voor het instellen van een externe en onafhankelijke commissie om het kabinet uiterlijk 1 mei 2022 te adviseren over een oplossing voor deze uiteenlopende belangen.