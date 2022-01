Eerste groeiversneller in Verenigde Staten voor Nederlandse startups

Nederland start een eigen programma voor startups die sterk willen groeien in de Verenigde Staten. In deze zogeheten ScaleNL Accelerator volgen de komende drie jaar maximaal 60 bedrijven een intensief 12-weeks coachingsprogramma om ze gereed te maken voor succes op de Amerikaanse markt. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt hier 500.000 euro voor beschikbaar. Invest-NL zal ook financieel bijdragen aan het programma. Startups kunnen zich vanaf 11 januari aanmelden.

Nederlandse startups die internationaal willen uitbreiden, lopen vaak tegen financieringsproblemen aan, mede doordat Nederlandse investeerders vaak minder risico willen nemen dan internationale investeerders. Het programma ScaleNL bereidt ondernemers voor op financieringsrondes en stormachtige groei (‘scalen’) in de VS. Zo verbetert hun concurrentiepositie ten opzichte van andere Europese bedrijven. Ook landen als Duitsland, Denemarken en Israël hebben dergelijke programma’s.

Focco Vijselaar, directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat: "Nederlandse ondernemers springen er internationaal uit door hun slimme producten, technologie en diensten die bijdragen aan het oplossen van de grote vraagstukken van deze tijd. Via ScaleNL worden geselecteerde startups nog beter in staat gesteld om zich te meten met de wereldwijde top die in Silicon Valley en andere techhubs actief is. We geven deze startups een zetje om kennis, geld en partners te vinden in de VS, de markt met de grootste groeikansen voor Nederlandse bedrijven."

Door de investering van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat kan de eerste groep van 10 bedrijven in april beginnen aan het programma, gericht op zakendoen in Silicon Valley. Het bedrag wordt mogelijk aangevuld met privaat geld om de komende drie jaar in totaal 60 bedrijven te ondersteunen.

Groeien met ScaleNL

ScaleNL is een initiatief van succesvolle Nederlandse ondernemers en de Nederlandse consulaten-generaal in de VS. Bedrijven worden geselecteerd door succesvolle Amerikaanse en Nederlandse zakenmensen op basis van hun innovatiekracht, team en potentiële succes op de Amerikaanse markt. Die markt bestaat uit bekende techhubs als Silicon Valley aan de westkust en New York en Boston aan de oostkust, maar ook groeisteden als Miami, Atlanta en Chicago.

Dirk Janssen, consul-generaal in San Francisco: "In de VS worden Nederlandse startups vaak als innovatief en vernieuwend gezien. Met ScaleNL proberen we die Amerikaanse doorbraak ook écht te forceren: we verbinden ondernemers met vooraanstaande experts en investeerders in Amerikaanse techhubs. De ervaring leert dat daardoor het Nederlandse hoofdkantoor of onderzoekslab automatisch meegroeit, waardoor onze economie hier de vruchten van plukt."

Wouter Bos, CEO van Invest-NL, voegt daaraan toe: “Snelgroeiende startups die met innovatieve technologie kunnen opschalen, spelen een belangrijke rol bij het versnellen van transities. Met onze steun voor de ScaleNL Accelerator helpen we Nederlandse bedrijven bij het opschalen van hun activiteiten in binnen- en buitenland en vergroten zo hun kans op succes.”

De eerste 10 bedrijven beginnen in april 2022 met het 12-weekse programma, dat een stoomcursus ‘Zakendoen in Silicon Valley’ inhoudt. Het programma besteedt onder andere aandacht aan het businessmodel en het verkrijgen van financiering. Het eerste deel vindt digitaal plaats; het programma wordt afgesloten met een intensief onderdeel in San Francisco, waardoor deelnemers de meer dan 200 ScaleNL-mentoren en -experts in persoon kunnen ontmoeten.

Startups kunnen zich vanaf 7 januari 2022 aanmelden via www.scalenl.com. De aanmelding sluit op 18 februari 2022.