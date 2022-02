Geldigheid coronatoegangsbewijs vanaf 8 februari gewijzigd

De geldigheid van het Nederlandse coronatoegangsbewijs (CTB) zal vanaf 8 februari zoveel mogelijk gelijk worden getrokken met die van het Internationale coronabewijs (EU DCC). Dit laat minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) weten. Het vaccinatiebewijs is tot 270 dagen na afronding van volledige vaccinatie geldig. Dit geldt voor iedereen vanaf 18 jaar. Het herstelbewijs is tot 180 dagen na de positieve test geldig. Voor de boostervaccinatie is nog geen geldigheidstermijn vastgesteld. Dit geldt voor iedereen.

Hoewel de bescherming van de coronavaccins tegen ziekenhuisopname nog steeds erg hoog is, neemt de bescherming tegen overdracht en ziek worden van het virus geleidelijk af. Daarom heeft het kabinet besloten om de vaccinatiebewijzen in Nederland een geldigheid van 270 dagen te geven. Deze geldigheid wordt met terugwerkende kracht toegepast. Dit betekent dat een vaccinatiebewijs 270 dagen na de laatste vaccinatie niet meer geldig is. Na een boostervaccinatie is het vaccinatiebewijs weer geldig.

De geldigheid van het herstelbewijs wordt 180 dagen. Ook deze geldigheid wordt met terugwerkende kracht aangepast.

De geldigheid van de bewijzen wordt automatisch aangepast in de CoronaCheck-app. Dit kan tot 14 dagen duren.

Papieren bewijzen

Omdat de geldigheid van coronabewijzen korter wordt, moeten papieren coronatoegangsbewijzen voor toegang binnen Nederland soms opnieuw worden geprint. Met ingang van 8 februari moeten papieren bewijzen elke 90 dagen opnieuw afgedrukt worden. Let op: dit geldt alleen voor de Nederlandse coronatoegangsbewijzen en niet voor de internationale coronabewijzen (EU DCC) bewijzen.

Hulp bij het papieren bewijs

In de meeste gevallen kunnen mensen een nieuw bewijs met de juiste geldigheid aanmaken via de CoronaCheck-app of zelf printen via de website CoronaCheck.nl/print. Ook als dat eerder nog niet lukte. Daarnaast beschikken veel bibliotheken over een Informatiepunt Digitale Overheid. Zij kunnen mensen helpen om aan een papieren bewijs te komen.