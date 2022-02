Nederland krijgt verzoek om levering militaire goederen Oekraïne

Nederland heeft van Oekraïne een verzoek ontvangen voor de levering van militaire goederen. Dat schrijft het kabinet vandaag aan de Tweede Kamer.

Het ministerie van Defensie inventariseert op het moment welke goederen Nederland zou kunnen leveren. Eventuele leveringen worden zorgvuldig worden getoetst aan de Europese criteria voor wapenexportcontrole.

Ontwikkelingen Oekraïne

In de brief aan de Tweede Kamer gaat het kabinet in op de spanningen door de Russische troepenopbouw aan de grens met Oekraïne. Deze week brachten minister-president Rutte en minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra een bezoek aan het land. Tijdens de ontmoeting met president Zelensky stonden de bilaterale relatie, MH17 en de dreiging vanuit Rusland op de agenda.

Steun aan Oekraïne

Nederland steunt Oekraïne op verschillende manieren, schrijft het kabinet. Ons land heeft expertise aangeboden om cyberaanvallen te voorkomen. Ook levert Nederland onder meer een duikteam van de Explosieven Opruimingsdienst en een extra fregat.

Deze steun komt bovenop de eerder aangekondigde Nederlandse militaire versterking van aanwezige NAVO-eenheden: Nederland stelt bijvoorbeeld 2 F-35-jachtvliegtuigen beschikbaar, inclusief ondersteunend personeel en een amfibisch transportschip met landingsvaartuigen en helikopters.

Reisadvies Oekraïne

Het reisadvies voor Oekraïne is oranje en rood. Het advies is om eventuele reizen naar het land uit te stellen. Nederlanders in Oekraïne wordt geadviseerd te kijken of hun aanwezigheid echt noodzakelijk is, en anders te vertrekken.



Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept Nederlanders in Oekraïne op zich te registeren bij Informatieservice van Buitenlandse Zaken. Nederlanders in Oekraïne blijven zo geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen.