Staatssecretaris Alexandra van Huffelen bezoekt Caribisch deel van het Koninkrijk

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties brengt van 10 tot 24 februari een werkbezoek aan Curaçao, Bonaire, Aruba, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba.

Tijdens dit kennismakingsbezoek wil de staatssecretaris zich laten informeren over zaken die voor de eilanden belangrijk zijn zoals bestaanszekerheid, onderwijs, economie en de zorg voor natuur. Naast de officiële bijeenkomsten en overleggen wil zij vooral ook zo veel mogelijk inwoners ontmoeten. Daarom is er een gevarieerd programma met ruimte voor ontmoetingen met inwoners en ondernemers.

Staatssecretaris van Huffelen: “Mijn eerste digitale contacten waren heel fijn. Ik kijk dan ook enorm uit naar de persoonlijke gesprekken en een brede kennismaking met het Caribisch deel van ons Koninkrijk.”

Curaçao

Op donderdag 10 februari komt de staatssecretaris aan op Curaçao, waar zij onder meer gesprekken zal voeren met de gouverneur, de minister president, de raad van ministers en de Statenvoorzitter. Een kennismakingsgesprek met de Nationale Hervormingscommissie over de meerjarige ontwikkelingen staat eveneens op het programma. De staatssecretaris brengt een bezoek aan de vreemdelingenbarakken en bezoekt diverse wijken op het eiland en ontmoet daarbij inwoners en ondernemers. Daarnaast staat er een bezoek aan Plasa Bieu op de agenda. Verder bezoekt zij het Tula monument en praat daar met diverse mensen over het slavernijverleden.

Bonaire

Op zondag 13 februari reist de staatssecretaris naar Bonaire. Zij spreekt daar de waarnemend Rijksvertegenwoordiger, de gezaghebber, het Bestuurscollege en de Eilandsraad. Ook heeft zij een gesprek met vertegenwoordigers van de Centrale Dialoog en bezoekt zij Plenchi di Trabou en praat daar met de mensen die daar ondersteuning krijgen. Op dinsdag 15 februari bezoekt de staatssecretaris een aantal locaties en ontmoet daar mensen die werk maken van zaken als duurzame energie, armoedeproblematiek en sociale woningbouw.

Aruba

Op dinsdag 15 februari komt de staatssecretaris aan op Aruba. Hier staan gesprekken gepland met de gouverneur, de minister president, de Raad van Ministers en de Statenvoorzitter. Zij zal daarnaast gesprekken voeren met de directeur van de Centrale Bank, vertegenwoordigers uit de toeristensector en het bedrijfsleven. Ook vinden ontmoetingen plaats met mensen die werken in de zorg, is er een kunstwandeling om kennis te maken met kunstenaars, staat een bezoek aan de stichting Casa Cuna op de agenda en is er een bezoek aan het Arikok National Park. Daarnaast praat de staatssecretaris veel met mensen die zich via maatschappelijke organisaties inzetten voor Aruba.

Sint Maarten

Op donderdag 17 februari vertrekt de staatssecretaris van Aruba naar Sint Maarten, waar zij spreekt met de gouverneur, de minister president, de Raad van Ministers en de Statenvoorzitter en vertegenwoordigers van Niet Gouvernementele Organisaties. Een bezoek aan Point Blanche staat diezelfde dag op het programma. Overleg met sleutelfiguren uit de toerismesector is ook ingepland. Daarnaast ontmoet de staatssecretaris mensen die getroffen zijn door de problemen na orkaan Irma en is er een rondleiding in het kader van de wederopbouw. Ook kijkt ze mee met het werk van de mannen en vrouwen van de kustwacht.

Sint Eustatius

Op zondag 20 februari vertrekt de delegatie aan het einde van de dag naar Sint Eustatius, waar de staatssecretaris onder anderen spreekt met de regeringscommissaris en plaatsvervangend regeringscommissaris, de eilandsraadsleden, een jonge ondernemer en STENAPA, de St Eustatius National Parks Foundation. Zij bezoekt onder meer Fort Oranje, het zonnepark, een kinderopvanglocatie en een sociaal woningbouwproject om daar van inwoners te horen wat zij belangrijk vinden.

Saba

Tijdens de reis worden de lokale covid-voorschriften gevolgd. Ook wordt het programma mogelijk aangepast als de situatie daar om vraagt.

Op woensdag 23 februari reist staatssecretaris Van Huffelen weer terug naar Nederland.