Nieuwe woonruimte voor aandachtsgroepen in meer dan 80 gemeenten

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maakte extra geld vrij om alle aanvragen die aan de criteria voldeden, te voorzien van een bijdrage. De eerste gemeenten ontvingen hun toekenning al in december. Inmiddels hebben alle indieners bericht gehad.

Met een bijdrage uit de regeling kunnen gemeenten projecten realiseren die anders financieel niet haalbaar waren geweest. Gemeenten hebben vijf jaar de tijd om de projecten te realiseren. In die periode komen er 6.335 woonruimten voor aandachtsgroepen en 1.751 verblijfsruimten voor arbeidsmigranten bij. Mede dankzij de toegekende bijdrage bouwen gemeenten nieuwe betaalbare woningen en maken ook bijvoorbeeld leegstaande kantoorruimte geschikt om te wonen of verblijven. Voor de volgende aandachtgroepen komen woon- en verblijfsruimten beschikbaar:

De behoefte om snel te kunnen starten met de bouw van de nieuwe woon- en verblijfsruimten is groot. Wethouder Laura Hoogstraten (gemeente Zeist) zegt daarover:

“Iedereen verdient een passende woning en de huisvesting van bijzondere doelgroepen is hard nodig, maar ook heel complex en heel duur. We willen niet dat daklozen (weer) op straat belanden. En de uitstroom uit zorginstellingen loopt vast omdat er geen geschikte woningen in combinatie met zorg zijn. In Zeist werken we samen met de Zeister corporaties en enkele zorginstellingen om ook bijzondere doelgroepen een goede woning te geven. De financiële bijdrage als steun in de rug helpt ons om ruim 50 passende woningen te realiseren in twee nieuwbouwprojecten voor jongvolwassenen met autisme en voor mensen die na een dakloos leven hun leven weer op orde krijgen.”