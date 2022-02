Benoemingen Hoge Raad der Nederlanden

Mevrouw mr. K. (Karlijn) Teuben en de heer mr. A.E.H. (Alexander) Van der Voort Maarschalk worden raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht voor benoeming op voorstel van minister Weerwind voor Rechtsbescherming.

Karlijn Teuben start per 1 april 2022 in de civiele kamer. Op dit moment is zij werkzaam als advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn. Daarvoor was zij onderzoeker en docent aan de Universiteit Leiden.

Alexander Van der Voort Maarschalk start per 1 juni 2022 in de belastingkamer. Op dit moment is hij werkzaam als advocaat bij Houthoff.