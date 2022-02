Minister-president Rutte ontvangt secretaris-generaal van de NAVO

Minister-president Rutte ontvangt woensdag 23 februari 2022 secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, op het ministerie van Algemene Zaken voor een gesprek en een delegatieoverleg. Er zal onder meer worden gesproken over modernisering van de NAVO en de situatie aan de grens tussen Rusland en Oekraïne.

Aansluitend aan het programma op het ministerie van Algemene Zaken nemen minister-president Rutte en secretaris-generaal Stoltenberg in het World Forum in Den Haag deel aan een door Nederland en Duitsland georganiseerd seminar over het belang van strategische partnerschappen voor de NAVO. De minister-president en de secretaris-generaal houden allebei een toespraak, waarna zij in gesprek gaan met het publiek. De conferentie in Den Haag is onderdeel van een serie van vier seminars die op verzoek van de NAVO door bondgenoten worden georganiseerd, met als doel een bijdrage te leveren aan het hernieuwde Strategisch Concept dat op de NAVO-bijeenkomst in juni in Madrid moet worden vastgesteld.